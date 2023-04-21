Определились все участники 1/2 финала Лиги Европы

Опубликовано: 2:02, 21 апр 2023 (UTC+3 MSK)

В четверг вечером определились все участники полуфинальной стадии Лиги Европы сезона 2022/23. В 1/2 финала сыграют "Ювентус" – "Севилья" и "Байер" – "Рома". Первые матчи пройдут 11 мая, а ответные – 18 мая.

В четверг состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы, по итогам которых стали известны все участники полуфинальной стадии.

"Рома" – "Фейеноорд"

Первая встреча команд, состоявшаяся неделю назад в Роттердаме, завершилась минимальной победой "Фейеноорда" (1:0). В ответном поединке счет на 60-й минуте открыла "Рома" – отличился защитник Леонардо Спинацолла. На 80-й минуте гости отыгрались благодаря точному удару полузащитника Игора Пайшао, однако на 89-й минуте полузащитник "Ромы" Пауло Дибала отправил второй мяч в сетку ворот гостей, переведя тем самым игру в дополнительное время. На 101-й минуте атакующий хавбек Стефан Эль-Шаарави увеличил преимущество итальянской команды до двух мячей, а на 109-й минуте полузащитник Лоренцо Пеллегрини сделал счет крупным – 4:1 в пользу римлян. По сумме двух встреч в следующий раунд вышла "Рома".

"Спортинг" – "Ювентус"

В матче недельной давности в Турине победу одержал "Ювентус" (1:0). В ответной игре счет был открыт уже на 9-й минуте - точный удар удался полузащитнику "Ювентуса" Адриену Рабьо. На 18-й минуте "Спортинг" получил право на пенальти, который четко реализовал полузащитник Маркус Эдвардс. Для того, чтобы перевести игру в овертайм, хозяевам нужен был еще один гол, но сделать этого им так и не удалось. В следующую стадию вышел "Ювентус".

"Севилья" – "Манчестер Юнайтед"

В первой встрече команд была зафиксирована ничья 2:2. В ответном матче, проходившем в Испании, "Севилье" удалось выйти вперед уже на 8-й минуте. Гол забил нападающий Юссеф Эн-Несири. На 47-й минуте защитник хозяев Лоик Баде отправил еще один мяч в ворота гостей, а за 9 минут до конца основного времени матча Юссеф Эн-Несири оформил дубль, воспользовавшись ошибкой голкипера "Манчестера" Давида Де Хеа, который неудачно обработал мяч за пределами штрафной площади. Дальше идет "Севилья". Предстоящий матч 1/2 финала станет для андалусийцев 5-м по счету полуфиналом Лиги Европы за последние 10 лет.

"Юнион" – "Байер"

Неделю назад команды встречались в Леверкузене и сыграли вничью 1:1. Игра в Брюсселе получилась более результативной. Уже на 2-й минуте полузащитник Мусса Диаби вывел "Байер" вперед. На 37-й минуте гости увеличили свое преимущество усилиями защитника Митчела Баккера, а на 60-й минуте защитник Джереми Фримпонг сделал счет крупным. Спустя 4 минуты полузащитник "Юниона" Каспер Терхо сократил отставание в счете, но финальную точку в матче поставил на 79-й минуте нападающий "Байера" Адам Гложек. Таким образом, в полуфинал вышла команда из Леверкузена.

Кто с кем сыграет в 1/2 финала?

Участниками полуфиналов стали две итальянские команды, а также одна испанская и одна немецкая. На данной стадии "Ювентус" встретится с "Севильей", а "Байер" сразится с "Ромой". Первые матчи 1/2 финала состоятся 11 мая, ответные – 18 мая.