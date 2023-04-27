Определились финалисты Кубка Азербайджана по футболу

Опубликовано: 22:54, 27 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Нефтчи"

"Габала" одолела "Сабаил" в двухматчевом противостоянии 1/2 финала Кубка Азербайджана по футболу и вышла в финал. Он состоится 3 июня в Баку

Вечером 27 апреля состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка Азербайджана по футболу между "Сабаилом" и "Габалой".

Игра завершилась минимальной победой "Габалы" со счетом 1:0. Единственный мяч на 49-й минуте забил с пенальти албанский полузащитник Исник Алими.

В первой встрече сильнее со счетом 3:2 оказалась "Габала". Таким образом, в финал вышла габалинская команда.

С кем "Габала" сыграет в финале?

В главном матче турнира соперником габалинцев будет "Нетфчи", обыгравший по сумме двух встреч "Туран-Товуз". В первой игре "нефтяники" оказались сильнее счетом 1:0, а в ответной отправили в ворота соперника два безответных мяча.

Финал турнира состоится на стадионе "Bakcell Арена" в Баку 3 июня. Точное время начала матча станет известно позднее