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"Габала" намерена продолжить сотрудничество с наставником команды

логотип азербайджанского футбольного клуба “Габала“
© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Габала"
Руководство ФК "Габала" предложило наставнику команды Эльмару Бахшиеву продлить контракт. Действующее соглашение истекает летом.

Руководство азербайджанского футбольного клуба "Габала" заинтересовано в продолжении сотрудничества с главным тренером команды Эльмаром Бахшиевым. Об этом пишут местные СМИ.

Действующий контракт 42-летнего специалиста истекает этим летом.

Согласно предварительной информации, стороны устно уже договорились о продлении соглашения.

После 31 тура "Габала" с 45 очками располагается на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Азербайджана, отставая от идущего третьим "Нефтчи" на 16 очков. На первом месте находится "Карабах", в активе которого 78 очков.

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