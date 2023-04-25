Матч чемпионата Азербайджана по футболу в Баку перенесли из-за "Формулы-1"

Опубликовано: 20:40, 25 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Встреча 32-го тура чемпионата Азербайджана по футболу между "Нефтчи" и "Карабахом" перенесена с 30 апреля на 2 мая. Соответствующее решение принято в связи с проведением гонки серии "Формулы-1"

В Азербайджане перенесли встречу 32-го тура чемпионата страны по футболу между "Нефтчи" и "Карабахом". Изначально игра должна была состояться 30 апреля, однако из-за Гран-при Азербайджана "Формулы-1" было принято решение перенести ее на несколько дней вперед.

Матч на стадионе "Bakcell Арена" пройдет 2 мая. Начало – в 20:00 по местному времени (21:00 мск).

Турнирная таблица

После 31 тура турнирную таблицу национального первенства с 78 очками возглавляет "Карабах". Занимающий вторую строчку "Сабах" отстает от агдамской команды на 7 очков. На третьем месте располагается "Нефтчи", в активе бакинцев 61 очко.