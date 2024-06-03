Оппозиционеры ночевали на проспекте Баграмяна в Ереване

Ночь в палатках провели представители оппозиции, требующие отставки главы армянского правительства Никола Пашиняна. Накануне оппозиционеры решили проводить четырехдневные нон-стоп акции.
Оппозиционеры, требующие отставки действующего армянского премьера, всю ночь провели на проспекте Баграмяна перед зданием парламента в Ереване.
"Граждане полны решимости реализовать повестку, которую обозначил архиепископ Баграт"
– депутат от парламентской фракции "Честь имею" Тигран Абрамян
По его словам, ночь прошла без инцидентов.
Напомним, что накануне лидера протестов заявил о том, что все недовольные политикой Пашиняна должны поддержать забастовку, которая, как планируется, продлится 4 дня. Кроме того, начиная с понедельника, 10 июня, уличные протесты в Ереване будут проходить в ежедневном режиме.