Оппозиция в Грузии признала несостоятельность Зурабишвили

Еще одна оппозиционная партия признала, что экс-президент Грузии Зурабишвили провалилась как лидер антиправительственных сил. В этот раз о ней высказались в "Едином национальном движении".

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили провалилась как лидер оппозиции, заявила член "Единого национального движения" Ана Цитлидзе.

"Когда мы ходили на встречи с Саломе и участвовали в них, у нас не было никаких ожиданий, но общественность должна была увидеть все сама. Я помню, когда Саломе выходила на митинги, ее называли "королевой", они думали, что Саломе Зурабишвили что-то сделает"

- Ана Цитлидзе

Она передала, что члены "Нацдвижения" ходили на встречи ради единства оппозиции, несмотря на действия и слова Зурабишвили против оппозиции, когда та еще была на стороне правящей "Грузинской мечты".

Ранее партия "Гирчи" признала, что главной ошибкой оппозиции стала Саломе Зурабишвили. По словам члена партии Александра Раквиашвили, все ее инициативы закончились плохо.

Напомним, Саломе Зурабишвили была президентом Грузии с декабря 2018 года по декабрь 2024 года. Сейчас этот пост занимает Михаил Кавелашвили.