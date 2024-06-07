Вестник Кавказа

Оппозиция в Ереване собрала палаточный лагерь и готовит акцию 17 июня

Оппозиция в Ереване собрала палаточный лагерь и готовит акцию 17 июня
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Палаточный лагерь в центре Еревана, установленный оппозицией 9 июня, разобран к утру 14 июля. Противники Пашиняна обещают вернуться 17 июня, когда парламент соберется на следующее заседание.

Протестующие в Ереване со вчерашнего вечера начали разбирать палаточный городок, разбитый на проспекте Баграмяна в минувшее воскресенье. Этим утром сборы участников акции завершаются.

Палаточный лагерь в центре армянской столицы исчезает в этим минуты, по проспекту Маршала Баграмяна в Ереване восстановлено автомобильное движение. Оппозиция обещает вернуться 17 июня, в этот день парламент страны проведет очередное заседание, оно назначено на 18.30.

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