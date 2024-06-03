Импичмент Пашиняну: оппозиция не добилась внеочередного заседания парламента

Предложение оппозиционных депутатов провести раньше запланированного времени внеочередное заседание Нацсобрания не было принято Советом парламента. Об отказе рассказал один из зачинщиков армяно-азербайджанского конфликта, экс-глава Минобороны Армении, а ныне глава националистической фракции "Армения" Сейран Оганян.
На этом заседании противники Никола Пашиняна хотят обсудить возможность его импичмента, отставки действующего правительства и формирования нового кабмина.
По словам Оганяна, в Совете НС 15 членов, и 13 из них принадлежат к партии "Гражданский договор". Все они высказались против.
Таким образом, внеочередное заседание, инициированное оппозицией, в итоге пройдет через неделю, 17 июня. Депутаты "Гражданского договора" собираются проигнорировать его, поведал глава соответствующей фракции Айк Конджорян.
"Оппозиция представила предложение о проведении внеочередного заседания в виде обращения, которое, согласно регламенту, должно было состояться 17 июня. Было предложение провести раньше, но Совет не принял предложение. И представители "Гражданского договора" проголосовали против"
– политик
Напомним, о необходимости устроить заседание, на котором обсуждалась бы отставка Пашиняна, заявил накануне на митинге лидер протестов Баграт Галстанян. Он даже озвучил дату и время – по его словам, заседание должно состояться во вторник 11 июня, в 16:30 (15:30 мск).