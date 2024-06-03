Импичмент Пашиняну: оппозиция не добилась внеочередного заседания парламента

Инициатива националистической оппозиции о проведении раньше назначенного срока внеочередного заседания армянского парламента, на котором противники премьера Никола Пашиняна стремятся обсудить объявление ему импичмента, провалилась.

Предложение оппозиционных депутатов провести раньше запланированного времени внеочередное заседание Нацсобрания не было принято Советом парламента. Об отказе рассказал один из зачинщиков армяно-азербайджанского конфликта, экс-глава Минобороны Армении, а ныне глава националистической фракции "Армения" Сейран Оганян.

На этом заседании противники Никола Пашиняна хотят обсудить возможность его импичмента, отставки действующего правительства и формирования нового кабмина.

По словам Оганяна, в Совете НС 15 членов, и 13 из них принадлежат к партии "Гражданский договор". Все они высказались против.

Таким образом, внеочередное заседание, инициированное оппозицией, в итоге пройдет через неделю, 17 июня. Депутаты "Гражданского договора" собираются проигнорировать его, поведал глава соответствующей фракции Айк Конджорян.

"Оппозиция представила предложение о проведении внеочередного заседания в виде обращения, которое, согласно регламенту, должно было состояться 17 июня. Было предложение провести раньше, но Совет не принял предложение. И представители "Гражданского договора" проголосовали против"

– политик

Напомним, о необходимости устроить заседание, на котором обсуждалась бы отставка Пашиняна, заявил накануне на митинге лидер протестов Баграт Галстанян. Он даже озвучил дату и время – по его словам, заседание должно состояться во вторник 11 июня, в 16:30 (15:30 мск).