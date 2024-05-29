Вестник Кавказа

Оппозиция устроит автопробег в Армении

Оппозиция устроит автопробег в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представители армянской оппозиции, выступающие с требованием отставки премьера, совершат автопробег. Он состоится в эту субботу.

В ближайшие дни представители армянской оппозиции совершат автопробег в Ванадзор, где состоится акция протеста. Об этом рассказал лидер нынешних протестов, архиепископ Баграт Галстанян.

"О маршруте сообщу в пятницу. Соберемся здесь, во дворе церкви Святой Анны в 19:00 (18:00 мск) и тронемся в путь. И еще раз хочу напомнить, что в субботу поедем в третий по величине город Армении Ванадзор, где проведем митинг"

– Баграт Галстанян

В течение почти целого месяца в Ереване регулярно проходят акции с требованием отставки Никола Пашиняна. Демонстранты также выступают за остановку делимитации границы с Азербайджаном и возвращения соседней республике ряда сел.

В конце мая Галстанян был объявлен на одной из таких акций кандидатом на пост премьера.

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