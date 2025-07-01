Оппозиция пожаловалась в Генпрокуратуру из-за обрушения здания в Тбилиси

Генпрокуратура Грузии получила жалобу оппозиционной партии "Единое нацдвижение" в связи с обрушением здания в Тбилиси. Они требуют начать расследование против мэра столицы Кахи Каладзе.

Оппозиционная партия "Единое национальное движение" подала жалобу в Генпрокуратуру Грузии в связи с обрушением фасада дома на "Вокзальной площади" в Тбилиси, рассказал журналистам член политсовета Лаша Парулава.

"Мы требуем начала расследования преступного бездействия Кахи Каладзе и высокопоставленных должностных лиц мэрии Тбилиси, поскольку имеет место не только преступное бездействие, но и равнодушие и халатность, которые привели к гибели людей"

- Лаша Парулава

Напомним, что накануне у станции метро "Вокзальная площадь" в грузинской столице обрушился фасад аварийного здания. Жертвами ЧП стали два человека, еще одна женщина получила серьезные травмы и сейчас находится в больнице.

По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, несмотря на аварийное состояние здания, несколько семей отказались покинуть свои квартиры, чтобы городская администрация могла снести дом и построить новый. На это время жильцам были бы предоставлены места в гостиницах, а после бесплатные квартиры в новом здании.