Число жертв обрушения дома выросло в Тбилиси

По последним данным, в результате обрушения фасада жилого дома в столице Грузии погибли два человека, кроме того, одна женщина госпитализирована с серьезными травмами.

Поисково-спасательная операция на месте обрушения жилого многоэтажного дома в Тбилиси завершена – по окончательным данным, в результате скончались два человека, рассказали в Службе по управлению ЧС МВД Грузии.

ЧП случилось с домом, расположенным неподалеку от станции метро "Вокзальная площадь". Оно унесло две жизни. Кроме того, в ходе операции спасатели нашли и извлекли из-под обломков женщину средних лет – она выжила, но получила многочисленные травмы, сейчас она проходит лечение в клинике.

Полиция начала расследование по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".

Стоит отметить, что в скором времени число раненых или даже жертв может еще увеличиться, так как, по словам, заместителя мэра Ираклия Бенделиани, три семьи, несмотря на очевидно критическое состояние здания, отказываются покидать его. Чиновник подчеркнул, что мэрия предлагает им, совершенно бесплатно, сначала поселить их в гостиницы, затем предоставить временное жилье, за это время снести полуразрушенное здание и построить новое, где жильцы получат бесплатные квартиры.



