Оппозиция начала 11-ю ночную акцию протеста в Тбилиси

Сегодня в Тбилиси протестующим у здания парламента против приостановки евроинтеграции Грузии придется митинговать вокруг новогодней елки – огромная праздничная ель днем была смонтирована на проспекте Руставели.

В Тбилиси началась 11-я ночная акция протеста против решения грузинских властей приостановить переговоры с Брюсселем по евроинтеграции Грузии до 2028 года. Как и во все предыдущие ночи, они собрались на проспекте Руставели у здания парламента, чтобы требовать отставки правительства, проведения внеочередных парламентских выборов, отмены законов об иноагентах и защите семейных ценностей и выполнения антигрузинских требований ЕС.

Как пишет РИА Новости, пока что к парламенту пришли порядка 1 тыс протестующих.

Им предстоит митинговать в непривычно праздничной обстановке: днем у парламента была смонтирована огромная новогодняя елка. Возможно, активность провокаторов будет направлена сегодня не только на здание парламента и спецназ, но и на символ Нового года.

Напомним, что после локальных беспорядков предыдущей ночи в больницах Тбилиси оказалось 14 граждан, включая двоих полицейских и двоих журналистов – оператора и корреспондентку телеканала "Пирвели", жестоко избитых группой протестующих в масках.

МВД подсчитало, что за первые 10 ночей протестных акций различные ранения получили свыше 150 человек – как сотрудников полиции, так и протестующих и журналистов. За уголовные правонарушения задержаны 28 граждан, из них 8 уже находятся под арестом по решению суда: они обвинены в организации беспорядков и подготовке взрыва.