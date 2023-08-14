Оползень в Грузии: продолжаются поиски 9 человек

Опубликовано: 11:28, 14 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Courtesy of Roads Department of Georgia

В Грузии на месте схода оползня обнаружены 24 погибших, ведутся поиски еще девяти человек, которые пропали без вести после стихийного бедствия. Зона поисковых работ расширена.

В Грузии 12 дней не останавливаются спасательно-поисковые работы на месте схода оползня, пропавшими остаются 9 человек.

Число жертв трагедии в Шови на данный момент насчитывает 24 человека. Не все тела, извлеченные из оползневых масс удалось опознать. Продолжаются поиски 9 пропавших после стихийного бедствия.

Напомним, мощный оползень накрыл Шови 3 августа, днем траура в Грузии стало 7 августа. По оценкам специалистов, менее 10 минут потребовалось оползню, чтобы добраться с горы до курорта.

На сегодня спасатели проверили около 60% массы земли, накрывшей Шови, поиски ведутся в руслах рек Чанчахи и Риони. Также поисковой операцией охвачена территория, прилегающая к аэропорту Амбролаури.