Найдено тело еще одного погибшего в трагедии в горах Грузии

Опубликовано: 12:33, 11 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Спасатели извлекли из-под завалов тело человека, погибшего в результате трагедии на грузинском курорте Шови. Количество жертв увеличилось до 22, поиски идут девятый день.

На горном курорте Шови, который был накрыт большим оползнем, нашли тело еще одного погибшего, сообщил глава Службы управления ЧС Грузии Темур Мгебришвили.

Таким образом, количество погибших в результате трагедии в горах Грузии достигло 22 человек. Он заявил, что человеческая конечность была обнаружена спасателями.

Пропавшими без вести остаются 11 человек, удалось вывезти из зоны бедствия свыше 200 граждан. Поиски ведутся уже девятый день.

Стоит добавить, что работы ведутся в десяти местах. В них принимают участие более 400 спасателей и 90 единиц спецтехники. Кроме того, в ходе мероприятий используются металлоискатели.

По последним данным, пропавшими без вести считаются 11 человек. Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия более 200 человек.

Поисковые работы в Шови идут уже девятый день. Живая сила и спецтехника работают уже в десяти местах. Главной территорией для поисков все еще остается территория коттеджей и дорога, ведущая к кислым водам.