Оператор месторождения Кашаган выплатил $6,6 млн штрафа

Международный консорциум NCOC выплатил штраф за нарушения экологических норм на месторождении Кашаган.
Консорциум NCOC выплатит более $6,5 млн штрафа Казахстану за пренебрежение нормами экологии во время работы на месторождении Кашаган, передают СМИ Казахстана.
Согласно информации прокуратуры Атырауской области, компания сжигала сырой газ без разрешения от экологических инстанций.
Консорциум, состоящий из иностранных инвесторов, пытался добиться рассмотрения дела за границей, но успехом это не увенчалось.
Казахстанский суд встал на сторону надзорного органа. Инвесторы не стали оспаривать решение и согласились выплатить штраф, что и было сделано в июле этого года.
Отметим, что шельфовое месторождение Кашаган расположено в северной части Каспийского моря.