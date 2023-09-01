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Опасные канатные дороги закрыли в Домбае

Опасные канатные дороги закрыли в Домбае
© Фото: прокуратура КЧР
Множество нарушений, в том числе угрожающие жизни людей, стали причиной для приостановки работы канатных дорог в Домбае. Проблемы с канаткой были обнаружены прокуратурой Карачаевска.

Канатные дороги в Домбае временно закрыты по решению прокуратуры Карачаевска, говорится на сайте надзорного органа КЧР.

Сначала ведомство проверило, выполняет ли компания "Русская поляна" законодательные нормы о промышленной безопасности.

"В ходе проверки были выявлены нарушения законодательства, регламентирующие порядок эксплуатации пассажирских канатных дорог, не позволяющие обеспечить соблюдение требований безопасности и создающие угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей"

– прокуратура

В ведомстве заявили о "значительном" количестве нарушений, связанных с техническим состоянием, а также с использованием канатки.

Карачаевский горсуд постановил временно закрыть дороги. Они откроются только после того, как все нарушения будут устранены.

Новая канатка откроется на Домбае в этом году

Новая канатка откроется на Домбае в этом году

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