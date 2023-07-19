Новая канатка откроется на Домбае в этом году

Опубликовано: 10:50, 19 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новая горная канатная дорога на Домбае начнет работать через несколько месяцев. В 2024 году на курорте будет построен еще один подъемник.

В этом году курорт Домбай в Карачаево-Черкесии предложит туристам новую канатку.

"Канатная дорога поднимет туристов на высоту 3012 метров. Ее пропускная способность составит 2400 человек в час"

– пресс-служба главы республики

Новая канатная дорога будет шестикресельной, а ее длина составит 1,7 км. Запуск позволит сократить очереди на другие подъемники.

В следующем году на курорте запланировано возведение еще одного подъемника, это будет канатка гондольного типа.

Домбай уже в 2023 году сможет порадовать гостей экофермой, где будут жить альпаки, ламы, пони и другие животные.