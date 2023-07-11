ООН продолжает обсуждать с Россией продление зернового соглашения

Опубликовано: 22:52, 11 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

ООН нацелена на полное выполнение договоренностей в рамках зерновой сделки, сообщил официальный представитель организации. Он подчеркнул, что стороны продолжают контакты ради сохранения соглашения.

В Организации Объединенных Наций сообщили о продолжающихся контактах, направленных на продление зернового оглашения. По словам официального представителя генсека, в ООН нацелены на то, чтобы все договоренности, в том числе Меморандум о понимании с Россией об обеспечении экспорта российской продукции, полностью выполнялись.

"У меня нет никакой информации о черноморской зерновой инициативе и Меморандуме о понимании [с Россией], кроме того, что дискуссии продолжаются, телефоны разрываются, <...> люди поднимают трубки"

– Стефан Дюжаррик

Он также рассказал о том, будет ли работать Координационный центр в Стамбуле в случае возможного выхода России из сделки. Дюжаррик пояснил, что в тексте соглашения предусмотрены действия и на такой вариант развития событий.