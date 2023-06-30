Лавров назвал действия России в случае прекращения "зерновой сделки"

Опубликовано: 14:45, 30 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сергей Лавров заявил, что в случае прекращения зерновой сделки России за свой счет будет обеспечивать беднейшие страны зерном. Он добавил, что Москва не видит выгоды в ее продлении.

В случае прекращения действия зерновой сделки Россия на безвозмездной основе будет помогать бедным странам своим зерном, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров

"В случае прекращения действия черноморской инициативы мы обеспечим поставки сопоставимой или большей партии зерна в беднейшие страны за свой счет, безвозмездно"

- Сергей Лавров

Он отметил, что сегодня Москва не видит никакой для себя выгоды в продлении сделки.

Кроме того, Лавров, говоря о реформах в ООН, сообщил, что Россия будет добиваться вхождения в Совбез ООН стран Азии, Африки и Латинской Америки.