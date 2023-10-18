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ООН призвала прекратить огонь на Ближнем Востоке

Эмблема ООН
© Фото: Динара Хаирова
Противостояние на Ближнем Востоке грозит несет угрозу существованию всем местным государствам. Конфликт надо немедленно прекратить, заявил глава ООН.

Генсек ООН заявил о том, что противостояние на Ближнем Востоке должно быть немедленно прекращено. По его словам, речь идет о судьбе всего региона.

«Я призываю к немедленному гуманитарному прекращению огня на Ближнем Востоке, чтобы уменьшить огромные страдания людей»

– Антониу Гутерриш

Ранее сообщалось о том, что накануне в результате удара по больнице в Газе погибли и получили ранения в общей сложности 800 мирных жителей.

Ответственность за случившееся никто не взял. Израиль обвинил в этом палестинских радикалов.

Глава Евросоюза призвал установить и наказать виновников.

Удар по больнице в Газе - кто его совершил и чего теперь ждать?

Удар по больнице в Газе - кто его совершил и чего теперь ждать?

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