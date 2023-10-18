ООН призвала прекратить огонь на Ближнем Востоке

Опубликовано: 10:09, 18 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Динара Хаирова

Противостояние на Ближнем Востоке грозит несет угрозу существованию всем местным государствам. Конфликт надо немедленно прекратить, заявил глава ООН.

Генсек ООН заявил о том, что противостояние на Ближнем Востоке должно быть немедленно прекращено. По его словам, речь идет о судьбе всего региона.

«Я призываю к немедленному гуманитарному прекращению огня на Ближнем Востоке, чтобы уменьшить огромные страдания людей»

– Антониу Гутерриш

Ранее сообщалось о том, что накануне в результате удара по больнице в Газе погибли и получили ранения в общей сложности 800 мирных жителей.

Ответственность за случившееся никто не взял. Израиль обвинил в этом палестинских радикалов.

Глава Евросоюза призвал установить и наказать виновников.