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ООН потребовала от Армении защитить памятники и нацменьшинства

Здание ООН в Нью-Йорке
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Представители Организации объединенных наций призвали правительство Армении выполнить требования азербайджанской общины. Члены общины хотят, чтобы власти Армении сохранили памятники и защитили нацменьшинства.

Комитет ООН выступил с требованием исполнить условия, которые в своих документах прописала Община Западного Азербайджана. В отчете организации сказано, о необходимости введения списка объектов религиозного и культурного наследия азербайджанского народа на территории Армении. Также община обратила внимание, что правительство Армении нередко не соблюдает права нацменьшинств.

Азербайджанская община, основываясь на отчете Армении о соблюдении пакта о правах человека, создала свой документ, в котором указываются нарушения армянским правительством этого пакта.

Также представители общины напомнили, что Армения часто нарушала другие международные договоренности.
Отмечается, что комитет ООН ознакомился с данными документами и вынес вердикт, по которому Армения обязана защитить нацменьшиства, которые проживают на территории республики. А также Ереван должен создать реестр азербайджанских памятников, которые будут охраняться государством.

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