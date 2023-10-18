ООН потребовала от Армении защитить памятники и нацменьшинства

Комитет ООН выступил с требованием исполнить условия, которые в своих документах прописала Община Западного Азербайджана. В отчете организации сказано, о необходимости введения списка объектов религиозного и культурного наследия азербайджанского народа на территории Армении. Также община обратила внимание, что правительство Армении нередко не соблюдает права нацменьшинств.
Азербайджанская община, основываясь на отчете Армении о соблюдении пакта о правах человека, создала свой документ, в котором указываются нарушения армянским правительством этого пакта.
Также представители общины напомнили, что Армения часто нарушала другие международные договоренности.
Отмечается, что комитет ООН ознакомился с данными документами и вынес вердикт, по которому Армения обязана защитить нацменьшиства, которые проживают на территории республики. А также Ереван должен создать реестр азербайджанских памятников, которые будут охраняться государством.