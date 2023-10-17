Баку: Пашинян не хочет мира Армении с Азербайджаном

МИД Азербайджана, отвечая на выступление армянского премьера Никола Пашиняна на заседании Европарламента, опубликовал комментарий, в котором подчеркнуто, что риторика армянской стороны демонстрирует ее стремление подорвать перспективы мирного соглашения между Баку и Ереваном.
«Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, прозвучавшие на сессии Европарламента 17 октября, демонстрируют, что эта страна, продолжая агрессивную риторику и обвинения против Азербайджана, решительно настроена на еще больший подрыв перспектив мирного соглашения»
– МИД Азербайджана
Далее в комментарии отмечается, что обвинения Азербайджана в «этнических чистках» армян, добровольно уехавших из Карабаха, не имеют под собой оснований. Более того, они противоречат фактам, отраженным в документах ООН, представители которой посещали регион, а в настоящее время продолжают работать в Армении.
Также в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве отметили, что слова главы армянского правительства об «экстерриториальности» Лачинской дороги также безосновательны, так как Азербайджан «обладает суверенитетом над всеми дорогами на своей территории».