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Баку: Пашинян не хочет мира Армении с Азербайджаном

Баку: Пашинян не хочет мира Армении с Азербайджаном
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Агрессивная риторика Пашиняна подрывает перспективы мира с Арменией. Об этом заявляет МИД Азербайджана.

МИД Азербайджана, отвечая на выступление армянского премьера Никола Пашиняна на заседании Европарламента, опубликовал комментарий, в котором подчеркнуто, что риторика армянской стороны демонстрирует ее стремление подорвать перспективы мирного соглашения между Баку и Ереваном.

«Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, прозвучавшие на сессии Европарламента 17 октября, демонстрируют, что эта страна, продолжая агрессивную риторику и обвинения против Азербайджана, решительно настроена на еще больший подрыв перспектив мирного соглашения»

– МИД Азербайджана

Далее в комментарии отмечается, что обвинения Азербайджана в «этнических чистках» армян, добровольно уехавших из Карабаха, не имеют под собой оснований. Более того, они противоречат фактам, отраженным в документах ООН, представители которой посещали регион, а в настоящее время продолжают работать в Армении.

Также в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве отметили, что слова главы армянского правительства об «экстерриториальности» Лачинской дороги также безосновательны, так как Азербайджан «обладает суверенитетом над всеми дорогами на своей территории».

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