Вестник Кавказа

ООН назвала Грузию страной с "очень высоким уровнем человеческого развития"

ООН назвала Грузию страной с "очень высоким уровнем человеческого развития"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузия улучшила свои позиции в рейтинге ООН стран с уровнем человеческого развития. Сейчас республика занимает 60-е место.

Грузия вновь стала государством с "очень высоким уровнем человеческого развития". Такой рейтинг был составлен Организацией Объединенных Наций.

Республика заняла 60-е место среди 193 государств мира. Отмечается, что в этом списке Грузия опередила Армению, Украину, Беларусь, Китай, Молдову и другие страны.

С 2015 года по 2022 год республике удалось улучшить свои позиции на четыре пункта.

Индекс развития делится на четыре пункта – государства с "очень высоким развитием", "высоким", "средним" и "низким".

Грузия находится на 11-й позиции среди стран с "очень высоким уровнем" после ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции и других стран.

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