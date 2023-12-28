ООН назвала Грузию страной с "очень высоким уровнем человеческого развития"

Грузия улучшила свои позиции в рейтинге ООН стран с уровнем человеческого развития. Сейчас республика занимает 60-е место.

Грузия вновь стала государством с "очень высоким уровнем человеческого развития". Такой рейтинг был составлен Организацией Объединенных Наций.

Республика заняла 60-е место среди 193 государств мира. Отмечается, что в этом списке Грузия опередила Армению, Украину, Беларусь, Китай, Молдову и другие страны.

С 2015 года по 2022 год республике удалось улучшить свои позиции на четыре пункта.

Индекс развития делится на четыре пункта – государства с "очень высоким развитием", "высоким", "средним" и "низким".

Грузия находится на 11-й позиции среди стран с "очень высоким уровнем" после ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции и других стран.