ООН надеется на разрешение ситуации вокруг Армянской церкви

ООН следит за происходящим вокруг Армянской церкви и рассчитывает, что ситуация не будет выходить за правовые рамки.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация следит за происходящим в Армении и рассчитывает на разрешение конфликта вокруг Армянской церкви в правовом русле.

"Мы надеемся, что ситуация разрешится в рамках надлежащей правовой процедуры"

– Стефан Дюжаррик

Напомним, что в Армении развивается конфликт между премьером страны Николом Пашиняном и католикосом Гарегином Вторым. Политик ранее заявил, что планирует возглавить движение за смещение Гарегина, а также отметил необходимость проведения выборов главы Армянской церкви.