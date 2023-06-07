ООН констатировала рост экономики России в 2023 году

ООН согласилась с данными РФ об улучшении показателей российской экономики. Также Организация ожидает продолжения роста ВВП России в текущем году. При этом показатели, озвученные экспертами Организации ниже, чем внутрироссийские.

Как рассказал сегодня Шантану Мукерджи, руководитель аналитического отдела экономического департамента ООН, экономика Российской Федерации, несмотря на все санкционное давление со стороны Запада, в 2023 году все-таки выросла.

По оценкам экспертов ООН, рост ВВП РФ в прошлом году почти достиг 2,8%.

"Мы подсчитали, что рост российской экономики составил примерно 2,7% в 2023 году. Этот рост замедлится до 1,3% в 2024 году"

– Шантану Мукерджи

Стоит отметить, что оценки экспертов ООН более скромные, чем внутренние российские данные. В декабре президент Владимир Путин сообщал, что рост ВВП Российской Федерации должен составить в ушедшем году 3,5%.