Онкологию в Казахстане будут лечить печеньем из тополя

Казахстанские ученые разработали новое лекарство для больных с онкологией – оно будет не только целебным, но и вкусным, в виде печенья из экстрактов тополя.

Двое ученых Северо-Казахстанского университета имени Манаша Козыбаева - Владилен Поляков и Дмитрий Мокшин - разработали новое лекарство для онкологических больных в виде печенья, основу его лекарственных свойств составляет экстракт бальзамического тополя, помогающий нормализовать основные показатели крови.

Проводя исследование совместно с областным онкологическим диспансером, ученые выяснили, что печенье, обогащенное флавоноидами и другими выделенными из почек тополя полезными веществами, оказывает благотворное действие на больных, которые проходили лучевую терапию, передает Sputnik Казахстан.

"Их показатели крови, по сравнению с другой контрольной группой пациентов, нормализовались. Гемоглобин и эритроциты увеличились на 7,5%, лейкоциты – на 20%"

- старший преподаватель кафедры химии и химических технологий, магистр технических наук Дмитрий Мокшин

Ученые утверждают, что потенциал экстракта огромен: в опытах он подтвердил свои антибактериальные и противовоспалительные свойства, он прекрасно заживляет раны и защищает печень, к тому же, может применяться и в медицине, и в сельском хозяйстве.

Выпуском необычного лекарства уже занялась местная кондитерская компания – она произвела пока экспериментальную партию в 70 кг лакомства.