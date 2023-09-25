Онищенко назвал отличие "пиролы" от "омикрона"

Опубликовано: 14:25, 25 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Штамм коронавируса "пирола" имеет отличие от первоначального "омикрона". Заболевание у инфицированных протекает обычно легче. До России "пирола" пока не добрался.

Недавно появившийся мутировавший вариант коронавируса, получивший название "пирола", приводит к более легкой болезни, нежели его предшественники, рассказал замглавы Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

"Пирола" несколько недель находится под наблюдением вирусологов, пока случаев заболевания немного, хотя выявлены они во многих странах мира.

"145 случаев [заболевания "пиролой" в мире]. Будет расти, будут тысячи случаев, но этот вариант, он контагиозен, но он не так вирулентен, как были те начальные штаммы "омикрона", которые появились в 2020 году"

– Онищенко

Таким образом, штамм "пирола", случаев заболевания которым еще не выявлено в России, вызывает заболевание, которое протекает легче, чем при заражении "омикроном".

Симптомы "пиролы" не являются специфическими, инфицированный человек в первые несколько дней страдает от высокой температуры и очень серьезного недомогания. В целом симптомы нового штамма ковид схожи с симптомами предыдущих вариантов вируса.