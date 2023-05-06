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Около двух десятков человек пострадали при ЧП с каруселью в Оренбурге

Около двух десятков человек пострадали при ЧП с каруселью в Оренбурге
© Фото: МЧС Оренбургской области
Вторые майские праздники начались с ЧП в Оренбурге. В городском парке сломалась цепочная карусель, кабинки упали на землю. Ранены минимум два десятка человек.

Карусель обрушилась с высоты в парке аттракционов в Оренбурге.

По предварительным оценкам полиции, пострадали около 20 человек. Однако в городской мэрии со ссылкой на очевидцев заявляют, что некоторых пострадавших родственники везли в больницу самостоятельно, не дожидаясь "скорой", так что количество раненых может вырасти.

В администрации города также назвали предварительную причину инцидента. Он мог произойти из-за того, что сломался механизм карусели.

Открыто уголовное дело по статье о небезопасных услугах.

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