Вестник Кавказа

Охранники главы Ингушетии признаны лучшими пауэрлифтерами Европы

Охранники главы Ингушетии признаны лучшими пауэрлифтерами Европы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Охрана главы Ингушетии заняла первое место на чемпионате Европы по пауэрлифтингу. Сотрудники также получили звания мастеров спорта.

Члены охраны главы Ингушетии стали лучшими пауэрлифтерами Европы, завоевав золотые медали на первенстве в Краснодаре, пишет пресс-служба руководителя республики.

Охранники Газиков Аслан, Кукурхоев Рустам и Даурбеков Исропил не только принесли победу Ингушетии, но и стали мастерами спорта международного класса благодаря рекордам Европы и мира.

В личном зачете они расположились на первом месте. Кроме того, они стали первыми и в абсолютном зачете.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
855 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Ингушетии возьмутся за патриотическое воспитание молодежи

В Ингушетии возьмутся за патриотическое воспитание молодежи

Спа-центр и ресторан появятся в горах Ингушетии

Спа-центр и ресторан появятся в горах Ингушетии

Жительнице Ингушетии вынесли приговор за продажу ребенка

Жительнице Ингушетии вынесли приговор за продажу ребенка

Новые отели откроются в горах Ингушетии в этом году

Новые отели откроются в горах Ингушетии в этом году

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы