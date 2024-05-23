Охранники главы Ингушетии признаны лучшими пауэрлифтерами Европы

Охрана главы Ингушетии заняла первое место на чемпионате Европы по пауэрлифтингу. Сотрудники также получили звания мастеров спорта.

Члены охраны главы Ингушетии стали лучшими пауэрлифтерами Европы, завоевав золотые медали на первенстве в Краснодаре, пишет пресс-служба руководителя республики.

Охранники Газиков Аслан, Кукурхоев Рустам и Даурбеков Исропил не только принесли победу Ингушетии, но и стали мастерами спорта международного класса благодаря рекордам Европы и мира.

В личном зачете они расположились на первом месте. Кроме того, они стали первыми и в абсолютном зачете.