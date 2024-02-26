Вестник Кавказа

Охотничий сезон завершился в Грузии

Охотничий сезон завершился в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С наступлением весны в Грузии закончился очередной охотничий сезон. В настоящее время в республике запрещено вести охоту на перелетных птиц.

Накануне в Грузии завершился сезон охоты. Согласно информации, распространенной департаментом по надзору за окружающей средой, с 1 марта в республике действует запрет на охоту на перелетных птиц.

Для борьбы с незаконной охотой сотрудники ведомства будет осуществлять круглосуточный мониторинг.

Правонарушителям грозит штраф в размере 500-700 лари (примерно $190-270), а также конфискация добычи. Их также могут лишить права на огнестрельное оружие.

В том случае, если охота велась на дичь, нарушителям предстоит заплатить штраф за ущерб, причиненной окружающей среде. В случае нанесения серьезного ущерба на них могут завести уголовное дело.

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