Вестник Кавказа

Блогеры займутся популяризацией зимних курортов Грузии

Слияние Арагви и Куры
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Блогеры из ряда стран снимут фильм о зимних курортах Грузии. Они уже поделились впечатлениями со своими подписчиками. Работа будет показана на фестивале во Франции.

Блогеры из Канады, Франции, Швеции и Австрии снимут фильм о зимних курортах в Грузии, сообщила пресс-служба Национальной администрации туризма этой страны.

Они уже посетили курорты в Грудаури, Бахмаро и Сванети. Своими впечатлениями блогеры поделились на своих каналах. Кроме того, им удалось покататься на горнолыжных трассах.

"Мы рады, что нас пригласила Национальная администрация туризма Грузии. Мы в Грузии уже две недели, путешествуем в разных регионах, получаем очень хороший опыт и знакомимся с Грузией"

- блогер Себастьян Дарле

Отмечается, что работа о грузинских курортах будет продемонстрирована на ежегодном фестивале Франции "Highfive". Цель визита блогеров заключается в популяризации Грузии в Европе и Америке и привлечении туристов.

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