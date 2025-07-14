Огонь угрожает Солнечному и Виноградному под Феодосией

Крупный природный пожар бушует неподалеку от двух населенных пунктов в Феодосии – крымские огнеборцы пытаются не допустить распространения пламени на них в условиях сильного ветра и жары.

Сильный природный пожар разгорается в районе населенных пунктов Солнечное и Виноградное в Крыму, сообщает МЧС России.

В ведомстве уточнили, что сухая растительность загорелась на территории городского округа Феодосия, около сел Солнечное и Виноградное.

"На данный момент площадь пожара – 5 га"

– МЧС Крыма

В министерстве добавили, что огонь быстро разгорается из-за погоды – стоит жара, при этом дует ветер, скорость которого достигает 12 м/с.

С огненной стихией борются 170 человек, в их числе сотрудники МЧС, работники лесоохотничьего хозяйства, а также феодосийская горная поисково-спасательная часть.

Кроме того, на место направлена аэромобильная группировка крымского МЧС, на тушение готов отправиться вертолет Ми-8.