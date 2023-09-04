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Официально: Россия сменила командующего миротворцами в Азербайджане

Официально: Россия сменила командующего миротворцами в Азербайджане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Генерал-майор Кирилл Кулаков стал командующим российских миротворцев в Азербайджане. Ранее этот пост занимал Алексей Ленцов.

Министерство обороны России сообщило о смене командующего российским миротворческим контингентом на территории Азербайджана.

Новым командующим российскими миротворцами стал генерал-майор Кирилл Кулаков. На этой должности он сменил Александра Ленцова, который возглавил РМК в апреле этого года.

Стоит отметить, что с 2017 года Кулаков руководил Казанским высшим военным командным училищем.

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