Официально: Россия сменила командующего миротворцами в Азербайджане

Генерал-майор Кирилл Кулаков стал командующим российских миротворцев в Азербайджане. Ранее этот пост занимал Алексей Ленцов.
Министерство обороны России сообщило о смене командующего российским миротворческим контингентом на территории Азербайджана.
Новым командующим российскими миротворцами стал генерал-майор Кирилл Кулаков. На этой должности он сменил Александра Ленцова, который возглавил РМК в апреле этого года.
Стоит отметить, что с 2017 года Кулаков руководил Казанским высшим военным командным училищем.