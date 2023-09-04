Официально: Россия сменила командующего миротворцами в Азербайджане

Опубликовано: 20:37, 4 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Генерал-майор Кирилл Кулаков стал командующим российских миротворцев в Азербайджане. Ранее этот пост занимал Алексей Ленцов.

Министерство обороны России сообщило о смене командующего российским миротворческим контингентом на территории Азербайджана.

Новым командующим российскими миротворцами стал генерал-майор Кирилл Кулаков. На этой должности он сменил Александра Ленцова, который возглавил РМК в апреле этого года.

Стоит отметить, что с 2017 года Кулаков руководил Казанским высшим военным командным училищем.