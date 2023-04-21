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Офицера-взяточника поймали в Армении

Граната
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Армянский офицер взял в качестве взятки крупную сумму денег, пообещав взамен пристроить солдата водителем. Теперь он вместе с взяткодателем и посредниками пойдет под суд.

Случай дачи взятки в воинской части раскрыли в Армении, сообщил Антикоррупционный комитет.

По данным ведомства, замкомандира части, офицер К.А., получил от мужчины А.Г. 695 тыс драмов, что составляет порядка $1750 по текущему курсу. Взамен он обещал помочь сделать так, чтобы военнослужащий срочной службы, приходившийся А.Г. родственником, стал водителем.

О сумме и других деталях преступной сделки ее участники договаривались с помощью двух посредников.

В начале прошлого месяца офицер и А.Г. лично встретились в Эчмиадзине, где взяткодатель отдал мздоимцу деньги. Тот обещание выполнил - в конце марта родственник А.Г. стал водителем.

Однако вскоре за преступлением последовало наказание. Сегодня правоохранители задержали офицера, А.Г. и посредников. Всем им предъявлены обвинения, в качестве меры пресечения предложен арест.

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