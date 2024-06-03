Одна из кандидаток на пост президента Ирана сняла свою кандидатуру

Зохре Элахиян отказалась от участия в выборах президента Ирана. Среди кандидатов на пост главы государства осталось три женщины.

Зохре Элахиян решила снять свою кандидатуру с выборов президента Ирана. Об этом бывшая депутат парламента написала на своей странице в социальной сети.

Она также объяснила причины такого решения.

"Для сохранения единства движения революции, поддерживая кандидата, пользующегося доверием народа и элит, и выражая признательность мудрости лидера революции за нахождение женщин на высших руководящих должностях, я заявляю о снятии своей кандидатуры"

– Зохре Элахиян

Элахиян была одной из четырех женщин, зарегистрировавших свою кандидатуру для участия в выборах.

Внеочередные выборы в Иране

В середине мая в результате крушения вертолета, на котором иранская делегация возвращалась с переговоров с официальными лицами Азербайджана, погибли президент и глава МИД ИРИ. После этого в стране были назначены выборы президента, которые состоятся 28 июня.

С 30 мая по 3 июня проходила регистрация кандидатов на выборы главы государства. Окончательный список участников будет обнародован на следующей неделе.