Одна из кандидаток на пост президента Ирана сняла свою кандидатуру

Зохре Элахиян решила снять свою кандидатуру с выборов президента Ирана. Об этом бывшая депутат парламента написала на своей странице в социальной сети.
Она также объяснила причины такого решения.
"Для сохранения единства движения революции, поддерживая кандидата, пользующегося доверием народа и элит, и выражая признательность мудрости лидера революции за нахождение женщин на высших руководящих должностях, я заявляю о снятии своей кандидатуры"
– Зохре Элахиян
Элахиян была одной из четырех женщин, зарегистрировавших свою кандидатуру для участия в выборах.
Внеочередные выборы в Иране
В середине мая в результате крушения вертолета, на котором иранская делегация возвращалась с переговоров с официальными лицами Азербайджана, погибли президент и глава МИД ИРИ. После этого в стране были назначены выборы президента, которые состоятся 28 июня.
С 30 мая по 3 июня проходила регистрация кандидатов на выборы главы государства. Окончательный список участников будет обнародован на следующей неделе.