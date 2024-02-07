ОДКБ: Европа наращивает напряженность на границе Армении и Азербайджана

ОДКБ считает, что потенциал конфликта на границе Азербайджана и Армении высок, поэтому Баку и Еревану необходимо заключить мирный договор. Произошедший конфликт может использоваться третьими странами, чтобы укрепиться на Южном Кавказе.

Третьи страны пытаются укрепиться на Южном Кавказе за счет конфликта на армяно-азербайджанской границе. Такое заявление сделал глава штаба ОДКБ Андрей Сердюков.

Он отметил, что Баку и Еревану необходимо заключить мир, чтобы сохранить стабильность в регионе.

"Фиксируются попытки отдельных государств укрепить собственные позиции на Южном Кавказе, получить доступ к ресурсам Каспия и обеспечить себе прямой выход в Центральную Азию. Для этого активно используется, в том числе, высокий конфликтный потенциал армяно-азербайджанской границы. Важное значение в дальнейшем урегулировании ситуации сохранит заключение мирного соглашения"

– Андрей Сердюков

Сердюков также подчеркнул, что западные страны пытаются повлиять на ситуацию, несмотря на то, что Армения является членом ОДКБ.

"Даже невзирая на членство Армении в организации, продолжаются попытки извне повлиять на формат постконфликтного урегулирования"

– Андрей Сердюков