Азербайджан: ЕС игнорирует военную провокацию Армении

В Баку выразили сожаление в связи с тем, что Боррель находится под влиянием армянской пропаганды и отметили, что ответные меры Азербайджана на военную провокацию Армении позволили не допустить расширения военной эскалации.

В МИД Азербайджана сделали заявление, в котором отвергаются необоснованные претензии главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

"Мы осуждаем и отвергаем необоснованные обвинения в адрес Азербайджана со стороны Верховного представителя Европейского Союза (ЕС) по международным отношениям и политике безопасности Жозепа Борреля, высказанные им 13 февраля во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном"

– МИД Азербайджана

В заявлении отмечается, что в Баку оправдание Боррелем армянской стороны, совершившей акт агрессии, расценивается как игнорирование военной провокации Еревана. "К сожалению, ЕС игнорирует ранение азербайджанского военнослужащего после пяти месяцев стабильности в результате снайперского выстрела без каких-либо провоцирующих факторов", - констатировали в азербайджанском МИД.

В ведомстве отметили, что предпринятые Азербайджаном ответные шаги на провокацию, носили вполне адекватный и локальный характер. Кроме того, ответ Азербайджана предотвратил попытки Армении расширить военную эскалацию.

Сожаление вызывает предложение Борреля об отводе вооруженных сил, оно не имеет практического значения, говорится в сообщении.

"Сторона ЕС должна учитывать, что наемники, дислоцированные Арменией в приграничных районах под "покровительством миссии Евросоюза", представляют угрозу для жизни азербайджанских военных и гражданского населения"

– МИД Азербайджана

В Баку указали на недопустимость того, чтобы вынужденными переселенцами назывались армянские жители Карабаха, добровольно покинувшие регион Азербайджана, а также продолжающие использовать по отношению к Карабахскому экономическому району несуществующие названия, такие как "Нагорный Карабах". Азербайджан не раз призывал армянское население остаться в регионе, и в Евросоюзе об этом известно, подчеркивается в заявлении.

"К сожалению, несмотря даже на то, что Верховный представитель исправил ссылку на цифры в отношении покинувших территорию Азербайджана армянских жителей, которые не приводили сами армяне, очевидно, что он в этом вопросе находится под влиянием армянской пропаганды"

– МИД Азербайджана

В министерстве отметили, что несмотря на инициативы президента Совета Евросоюза Шарля Мишеля, направленные на мир, "Верховный представитель по внешним связям и политике безопасности, занимая одностороннюю проармянскую позицию, создает разрыв между Азербайджаном и институтами Евросоюза и, как следствие, полностью изолирует себя от процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией".