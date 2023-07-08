Очередей на Крымском мосту больше нет

Хотя еще сегодня утром, в субботний выходной, на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани сохранялась очередь примерно в 300 автомобилей, чуть меньше километра, к вечеру она полностью исчезла, а процедура досмотра занимает не больше 20 минут, сообщает оперативный Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.
Небольшой затор сегодня утром на подъезде к мосту был и со стороны Керчи – в ожидании досмотра там томились более 260 автомобилей, однако время ожидания в нем не превышало часа.
"17.00. Затруднений для проезда к досмотровым пунктам с обеих сторон Крымского моста нет"
- сообщение в Telegram-канале
Как ранее сообщал "Вестник Кавказа", пробка на подъезде к мосту в понедельник растянулась на 13 километров, но к утру вторника она уменьшилась до четырех километров. Очереди были связаны с ростом числа машин и необходимостью их досмотра.