Очередей на Крымском мосту больше нет

Опубликовано: 19:14, 8 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Несмотря на выходной, на подъездах к Крымскому мосту полностью исчезли автомобильные очереди – путь в Крым для отдыхающих полностью свободен, нет очередей и на выезде с Крыма.

Хотя еще сегодня утром, в субботний выходной, на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани сохранялась очередь примерно в 300 автомобилей, чуть меньше километра, к вечеру она полностью исчезла, а процедура досмотра занимает не больше 20 минут, сообщает оперативный Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

Небольшой затор сегодня утром на подъезде к мосту был и со стороны Керчи – в ожидании досмотра там томились более 260 автомобилей, однако время ожидания в нем не превышало часа.

"17.00. Затруднений для проезда к досмотровым пунктам с обеих сторон Крымского моста нет"

- сообщение в Telegram-канале

Как ранее сообщал "Вестник Кавказа", пробка на подъезде к мосту в понедельник растянулась на 13 километров, но к утру вторника она уменьшилась до четырех километров. Очереди были связаны с ростом числа машин и необходимостью их досмотра.