Вестник Кавказа

Очередь перед Крымским мостом превышает четыре часа

Очередь перед Крымским мостом превышает четыре часа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Утром в понедельник очередь на проезд Крымского моста снова увеличивается. Со стороны Краснодарского края время ожидания составляет четыре часа.

Оперативный канал о ситуации на Крымском мосту сообщает утром 4 августа об увеличении числа автомобилей, ожидающих проезда на полуостров.

На 07.00 очереди на мост со стороны Керчи нет.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1780 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов"

– сообщение

В ночное время очередь традиционно была короче, порядка 1250 автомобилей, ожидание составляло около трех часов.

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