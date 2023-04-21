Обвиняемого в убийстве девочки подростка арестовали в КЧР

В КЧР отправлен под арест 16-летний подросток, которого подозревают в убийстве школьницы, рассказали в СУСК региона.
Соответствующее ходатайство подал следователь.
Убийство произошло накануне, в тот же день правоохранителями был задержан юноша, которого заподозрили в совершении этого преступления.
Следствие полагает, что тинейджер следил за девочкой, пока она возвращалась из школы. В подъезде злоумышленник силой затащил ребенка в свою квартиру. Там он и убил ее.
В ведомстве уточнили, что молодого человека допросили, он признался в преступлении. Допрашиваются и его родственники, а также свидетели трагедии.
Убийство сына и матери
Напомним, ранее в КЧР было совершено еще одно громкое преступление. Тела матери и сына нашли в частном доме, где они жили. На основании улик правоохранители оперативно вычислили убийцу.
Подозреваемый оказался родственником жертв. Его удалось задержать.