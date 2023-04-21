Обвиняемого в убийстве девочки подростка арестовали в КЧР

Опубликовано: 21:16, 21 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Арест выбран в качестве меры пресечения для 16-летнего жителя Карачаевска. Молодого человека подозревают в убийстве школьницы, которое он совершил в собственной квартире.

В КЧР отправлен под арест 16-летний подросток, которого подозревают в убийстве школьницы, рассказали в СУСК региона.

Соответствующее ходатайство подал следователь.

Убийство произошло накануне, в тот же день правоохранителями был задержан юноша, которого заподозрили в совершении этого преступления.

Следствие полагает, что тинейджер следил за девочкой, пока она возвращалась из школы. В подъезде злоумышленник силой затащил ребенка в свою квартиру. Там он и убил ее.

В ведомстве уточнили, что молодого человека допросили, он признался в преступлении. Допрашиваются и его родственники, а также свидетели трагедии.

Убийство сына и матери

Напомним, ранее в КЧР было совершено еще одно громкое преступление. Тела матери и сына нашли в частном доме, где они жили. На основании улик правоохранители оперативно вычислили убийцу.

Подозреваемый оказался родственником жертв. Его удалось задержать.