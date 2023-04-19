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Мать и сына убили в собственном доме в КЧР

Мать и сына убили в собственном доме в КЧР
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В одном из домов в Карачаево-Черкесии найдены мертвыми женщина и ее сын. Убийцей оказался родственник погибших, его задержала полиция.

Сына и его мать убили в собственном доме в Карачаево-Черкесии, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Криминалисты и следователи осмотрели место преступления и моментально установили личность киллера, который удалось собрать. Преступник приходился родственником погибшим.

После начала оперативно-разыскных мероприятий полиция поймала стрелка. Сейчас с ним работают сотрудники Следственного комитета. Кроме того, уже назначены экспертизы.

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