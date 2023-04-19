Мать и сына убили в собственном доме в КЧР

Опубликовано: 19:45, 19 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В одном из домов в Карачаево-Черкесии найдены мертвыми женщина и ее сын. Убийцей оказался родственник погибших, его задержала полиция.

Сына и его мать убили в собственном доме в Карачаево-Черкесии, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Криминалисты и следователи осмотрели место преступления и моментально установили личность киллера, который удалось собрать. Преступник приходился родственником погибшим.

После начала оперативно-разыскных мероприятий полиция поймала стрелка. Сейчас с ним работают сотрудники Следственного комитета. Кроме того, уже назначены экспертизы.