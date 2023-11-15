Вестник Кавказа

Община Западного Азербайджана осудила спецдокладчика ООН

Община Западного Азербайджана осудила спецдокладчика ООН
© Фото: АЗЕРТАДЖ
Представители Общины Западного Азербайджана выступили с осуждением докладчика от ООН, который заявил о якобы разрушенном армянском культурном наследии в Карабахском экономическом районе.

Община Западного Азербайджана осудила специального докладчика Организации Объединенных Наций Александру Ксантаки за то, что она выступила с антиазербайджанским заявлением.

В сообщении общины указывается, что спецпредставитель заявила о якобы разрушенном культурном наследии Армении в Карабахском экономическом районе.

Кроме этого, представители общины отметили, что тон, в котором написано заявление докладчика ООН, указывает на авторство МИД Армении.

«Прежде всего, хотели бы подчеркнуть, что абсолютно антиазербайджанское содержание и тон письма спецдокладчика, а также тот факт, что армянские дипломаты сразу же с радостью поделились им, позволяют предположить, что письмо было написано в Министерстве иностранных дел Армении»

- Община Западного Азербайджана

Также члены Общины Западного Азербайджана указали на то, что спецдокладчик ООН была предвзята и ее заявления не имеют под собой доказательных оснований.

«Спецдокладчик должна исправить свою грубую ошибку и выразить отношение к уничтожению Арменией культурного наследия азербайджанского народа, начать контакты с правительством Армении по этому поводу. В противном случае будет полностью доказано, что она руководствуется этническими и религиозными симпатиями и является азербайджанофобом»

- Община Западного Азербайджана

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