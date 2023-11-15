Община Западного Азербайджана осудила спецдокладчика ООН

Община Западного Азербайджана осудила специального докладчика Организации Объединенных Наций Александру Ксантаки за то, что она выступила с антиазербайджанским заявлением.
В сообщении общины указывается, что спецпредставитель заявила о якобы разрушенном культурном наследии Армении в Карабахском экономическом районе.
Кроме этого, представители общины отметили, что тон, в котором написано заявление докладчика ООН, указывает на авторство МИД Армении.
«Прежде всего, хотели бы подчеркнуть, что абсолютно антиазербайджанское содержание и тон письма спецдокладчика, а также тот факт, что армянские дипломаты сразу же с радостью поделились им, позволяют предположить, что письмо было написано в Министерстве иностранных дел Армении»
- Община Западного Азербайджана
Также члены Общины Западного Азербайджана указали на то, что спецдокладчик ООН была предвзята и ее заявления не имеют под собой доказательных оснований.
«Спецдокладчик должна исправить свою грубую ошибку и выразить отношение к уничтожению Арменией культурного наследия азербайджанского народа, начать контакты с правительством Армении по этому поводу. В противном случае будет полностью доказано, что она руководствуется этническими и религиозными симпатиями и является азербайджанофобом»
- Община Западного Азербайджана