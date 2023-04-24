Азербайджан оценил решение ООН в отношении иска Армении

МИД Азербайджана поприветствовал решение Международного суда ООН в отношении иска, который был направлен Арменией против АР.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики оценило решение Международного суда ООН по делу Армении против АР. Отмечается, что суд в очередной раз подтвердил то, что Карабахский экономический район – это территория Азербайджана.

"Мы приветствуем решение суда, которое еще раз подтверждает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, и отклоняет требование Армении, ставящее под сомнение давно принятый и признанный на международном уровне суверенитет Азербайджана над Карабахом»

- МИД Азербайджана

Также министерством отмечено то, что ООН отвергла требования Армении вывести военные подразделения с территории района.

«Примечательно и то, что суд отклонил необоснованное и нелепое требование Армении о выводе из Карабахской региона личного состава всех военных и правоохранительных органов Азербайджана"

- МИД Азербайджана

Указывается, что Международным судом ООН отвергнуты семь из десяти пунктов, которые были представлены армянской стороной в иске против Азербайджана.