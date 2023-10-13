Обсерватория в КЧР на три дня откроет свои двери

Опубликовано: 22:22, 13 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российские туристы, которые приедут на отдых в Карачаево-Черкесию в начале ноября, смогут увидеть воочию крупнейшие российские телескопы.

Только три дня, со 2 по 4 ноября, туристы, которые окажутся в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии (КЧР), смогут своими глазами увидеть самые крупные в России телескопы специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук (САО РАН), сообщает Минтуризма региона.

На бесплатных экскурсиях, которые проведут для любителей астрономии специалисты обсерватории, можно будет увидеть радиотелескоп РАТАН-600 с кольцевой многоэлементной антенной диаметром 600 м, а также оптический телескоп БТА (большой телескоп азимутальный), диаметр главного зеркала которого составляет 6 м, передает "Интерфакс".

Эта обсерватория САО РАН сейчас не только один из старейших, но и самый крупный в России астрономический центр наземных наблюдений за объектами Вселенной.