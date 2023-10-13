Обсерватория в КЧР на три дня откроет свои двери

Только три дня, со 2 по 4 ноября, туристы, которые окажутся в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии (КЧР), смогут своими глазами увидеть самые крупные в России телескопы специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук (САО РАН), сообщает Минтуризма региона.
На бесплатных экскурсиях, которые проведут для любителей астрономии специалисты обсерватории, можно будет увидеть радиотелескоп РАТАН-600 с кольцевой многоэлементной антенной диаметром 600 м, а также оптический телескоп БТА (большой телескоп азимутальный), диаметр главного зеркала которого составляет 6 м, передает "Интерфакс".
Эта обсерватория САО РАН сейчас не только один из старейших, но и самый крупный в России астрономический центр наземных наблюдений за объектами Вселенной.