130 новых глэмпингов откроется в Карачаево-Черкесии

Опубликовано: 16:45, 22 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вокруг курорта "Архыз" появится больше сотни новых глэмпингов. Проекты реализуются при участии инвесторов.

КЧР наращивает возможности размещения туристов, готовясь к будущим сезонам.

"130 модульных средств размещения для туристов до конца 2024 года будут построены в Зеленчукском районе и Карачаевском городском округе в результате реализации 21 инвестиционного проекта"

– глава КЧР Рашид Темрезов

Глэмпинги будут оборудованы в популярных у туристов локациях поблизости от курорта "Архыз".

Ранее стало известно, что на "Архызе" в следующем году откроются гостиницы классом "3 звезды" и выше. Таким образом, отдыхающие смогут выбирать места размещения согласно своим вкусам и возможностям.