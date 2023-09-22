130 новых глэмпингов откроется в Карачаево-Черкесии

Вокруг курорта "Архыз" появится больше сотни новых глэмпингов. Проекты реализуются при участии инвесторов.
КЧР наращивает возможности размещения туристов, готовясь к будущим сезонам.
"130 модульных средств размещения для туристов до конца 2024 года будут построены в Зеленчукском районе и Карачаевском городском округе в результате реализации 21 инвестиционного проекта"
– глава КЧР Рашид Темрезов
Глэмпинги будут оборудованы в популярных у туристов локациях поблизости от курорта "Архыз".
Ранее стало известно, что на "Архызе" в следующем году откроются гостиницы классом "3 звезды" и выше. Таким образом, отдыхающие смогут выбирать места размещения согласно своим вкусам и возможностям.