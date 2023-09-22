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130 новых глэмпингов откроется в Карачаево-Черкесии

130 новых глэмпингов откроется в Карачаево-Черкесии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Вокруг курорта "Архыз" появится больше сотни новых глэмпингов. Проекты реализуются при участии инвесторов.

КЧР наращивает возможности размещения туристов, готовясь к будущим сезонам.

"130 модульных средств размещения для туристов до конца 2024 года будут построены в Зеленчукском районе и Карачаевском городском округе в результате реализации 21 инвестиционного проекта"

– глава КЧР Рашид Темрезов

Глэмпинги будут оборудованы в популярных у туристов локациях поблизости от курорта "Архыз".

Ранее стало известно, что на "Архызе" в следующем году откроются гостиницы классом "3 звезды" и выше. Таким образом, отдыхающие смогут выбирать места размещения согласно своим вкусам и возможностям.

На курорте &quot;Архыз&quot; в КЧР построят &quot;звездные&quot; гостиницы для тысяч туристов

На курорте "Архыз" в КЧР построят "звездные" гостиницы для тысяч туристов

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