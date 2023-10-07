Обострение конфликта Израиля и сектора Газа стало неожиданностью для Москвы

Опубликовано: 11:44, 7 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Москве заявили, что эскалация конфликта Израиля и Палестины стало неожиданностью. Там добавили, что Россия контактирует не только с обеими сторонами, но и с арабскими странами.

Россия находится в контакте с Израилем и Палестиной, а также арабскими государствами в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

В интервью "Интерфаксу" он заявил, что сейчас Москва выясняет все обстоятельства. Дипломат отметил, что Россия призывает к сдержанности.

При этом Богданов подчеркнул, что эскалация конфликта между Израилем и сектором Газа стал неожиданностью для России.