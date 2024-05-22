Обновленный трансформатор вернет свет в абхазский Цандрипш

Проблемы с электричеством скоро будут решены в курортном поселке Цандрипш в Абхазии: специалисты Черноморэнерго установили на местную подстанцию трансформатор, который позволит держать напряжение даже во время прохода поездов.

Энергоснабжение поселка Цандрипш в Абхазии станет стабильным благодаря установке на подстанцию трансформатора, сообщают местные СМИ.

Агрегат мощностью 10 мегаватт даст возможность не отключать часть поселка от электричества во время прохождения поездов через станцию.

Как рассказал "Гагра ТВ" замначальника службы по ремонту электрооборудования "Черноморэнерго" Виктор Вершинин, на подстанцию установлен не новый трансформатор, а взятый с еще одной подстанции.

"Туда поставили другой трансформатор, а этот мы сняли, отремонтировали … и подготовили сюда на это место"

– Вершинин

Представитель "Черноморэнерго" уточнил, что трансформатор установлен, но пока не запущен – предстоит еще "большой объем работ" перед вводом в эксплуатацию.

Вершинин заверил, что электрики постараются запустить агрегат в ближайшее время.

Где находится Цандрипш

Поселок Цандрипш расположен в северо-западной части страны, в Гагрском районе, неподалеку от реки Псоу и границы с Россией. В нем расположена первая на территории Абхазии железнодорожная станция, которая также называется Цандрипш.