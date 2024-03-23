Вестник Кавказа

Обновленная набережная откроется в Адлере к 5 июня

Малый Кубанский мост
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Адлере завершают благоустройство набережной реки Мзымта. В первые летние дни речная набережная будет готова к приему туристов.

В Адлере к летнему сезону привели в порядок набережную на мое, сейчас завершаются работы по благоустройству набережной Мзымты.

«Продолжается благоустройство речной набережной. Здесь ведется замена плитки на площади пять тысяч квадратных метров. Заменена уличная мебель, на очереди покраска парапетов. На этой неделе вдоль улицы Авиационная будет восполнен пальмовый ряд на 66 пальм»

– замглавы курорта Светлана Калинина

Набережная речи в Сочи будет готова до 5 июня, говорится в сообщении местных властей.

При этом морская набережная уже открылась, ее обновили и установили 33 новых пальмы. Также к лету готовы пляжи Сочи. Отметим, что многие из них в этом году удостоены «Синего флага».

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