Вестник Кавказа

Обмеление Каспия сократило возможности портов

Грузовые краны в порту
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Низкий уровень воды в Каспийском море негативно повлиял на грузоперевозки: пропускная способность портов Курык и Туркменбаши заметно снизилась.

Объем грузовых перевозок на Каспии снизился из-за обмеления, заявили в руководстве компании "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство".

"Из-за уменьшения глубины воды в казахстанском порту Курык снизилась пропускная способность паромов типа "Ro-Pax" на маршруте между Бакинским портом и этим портом"

- зампред правления ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" Тариэль Мирзоев

Он передал, что в этом порту перевозка цистерн сократилась на 22%, а перевозка вагонов – на 10%. Подобная ситуация наблюдается и в порту Туркменбаши: там перевозка цистерн снизилась на 37%, а вагонов – на 19%.

Напомним, что на Каспии также массово гибнут тюлени. Это оказалось связано с вирусной нейроинфекцией.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
515 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Землетрясение случилось сегодня на Каспии

Землетрясение случилось сегодня на Каспии

Детеныш каспийского тюленя попал на нефтяную станцию в Мангистау

Детеныш каспийского тюленя попал на нефтяную станцию в Мангистау

Древняя мегакрепость Грузии: что обнаружили в Дманисис-Гора?

Древняя мегакрепость Грузии: что обнаружили в Дманисис-Гора?

Азербайджанские пограничники помогли капитану российского судна

Азербайджанские пограничники помогли капитану российского судна

Когда и где отдыхать в Азербайджане: сезоны и курорты

Когда и где отдыхать в Азербайджане: сезоны и курорты

Мишустин: Россия борется с обмелением Каспийского моря

Мишустин: Россия борется с обмелением Каспийского моря

Азербайджан выразил беспокойство за экологию Каспийского моря

Азербайджан выразил беспокойство за экологию Каспийского моря

Каспийские страны могут взаимно обеспечивать энергобезопасность - Оверчук

Каспийские страны могут взаимно обеспечивать энергобезопасность - Оверчук

Каспийское море в Казахстане окрасилось в красный

Каспийское море в Казахстане окрасилось в красный

Ферму осетровых построят за $11,2 млн в Казахстане

Ферму осетровых построят за $11,2 млн в Казахстане

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы