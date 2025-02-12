Обмеление Каспия сократило возможности портов

Низкий уровень воды в Каспийском море негативно повлиял на грузоперевозки: пропускная способность портов Курык и Туркменбаши заметно снизилась.

Объем грузовых перевозок на Каспии снизился из-за обмеления, заявили в руководстве компании "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство".

"Из-за уменьшения глубины воды в казахстанском порту Курык снизилась пропускная способность паромов типа "Ro-Pax" на маршруте между Бакинским портом и этим портом"

- зампред правления ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" Тариэль Мирзоев

Он передал, что в этом порту перевозка цистерн сократилась на 22%, а перевозка вагонов – на 10%. Подобная ситуация наблюдается и в порту Туркменбаши: там перевозка цистерн снизилась на 37%, а вагонов – на 19%.

Напомним, что на Каспии также массово гибнут тюлени. Это оказалось связано с вирусной нейроинфекцией.