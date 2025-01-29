Мишустин: Россия борется с обмелением Каспийского моря

Работы по предотвращению дальнейшего обмеления Каспия проводит Россия, рассказал премьер Михаил Мишустин. Он также назвал экологическое состояние моря серьезной проблемой.
Россия предпринимает шаги для предотвращения дальнейшего обмеления Каспийского моря, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе III Каспийского форума в Тегеране.
Работы по предотвращению снижения уровня воды на Каспии осуществляются по инициативе президента России Владимира Путина, отметил премьер-министр.
Он также напомнил, что в 2025 году Россия и Азербайджан создали совместную рабочую группу для решения этой проблемы, и подчеркнул обеспокоенность российской стороны за экологическое состояние Каспийского моря.
РФ рассматривает его обмеление как серьезную проблему, добавил Михаил Мишустин.